        Події

        З-під завалів будинку у Києві дістали ще два тіла — кількість загиблих зросла до семи

        Галина Шподарева
        14 Травня 2026 15:28
        читать на русском →
        Кількість загиблих у Києві зросла до семи / Фото: ДСНС
        Кількість загиблих у Києві зросла до семи / Фото: ДСНС

        У результаті російських ударів по Києву 14 травня загинули семеро людей, зокрема дитина. Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Серед сімох загиблих внаслідок атаки РФ на Київ – дитина 2013 року народження.

        Реклама
        Реклама

        Наразі є дані про щонайменше 20 зниклих безвісти.

        За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок масованої атаки на столицю постраждали 44 людини. Наразі в стаціонарах перебуває 21 людина, зокрема одна дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.

        Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі триває. Працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.

        Рятувальники на місці удару РФ у Києві / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov