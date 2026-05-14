З-під завалів будинку у Києві дістали ще два тіла — кількість загиблих зросла до семи

У результаті російських ударів по Києву 14 травня загинули семеро людей, зокрема дитина. Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в ДСНС України.

Серед сімох загиблих внаслідок атаки РФ на Київ – дитина 2013 року народження.

Наразі є дані про щонайменше 20 зниклих безвісти.

За даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок масованої атаки на столицю постраждали 44 людини. Наразі в стаціонарах перебуває 21 людина, зокрема одна дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі триває. Працюють психологи та кінологи ДСНС. Залучена важка інженерна техніка для розбору завалів.