Росія планує збільшити сили безпілотних систем до 168 тисяч військових — командувач СБС ЗСУ

Росія активно масштабує сили безпілотних систем, збільшує виробництво дронів, засобів радіоелектронної боротьби та створює власні аналоги супутникового зв’язку. Про це в інтерв’ю “Українській правді” заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним “Мадяр”.

За його словами, станом на 1 квітня чисельність особового складу РФ, залученого до безпілотних задач, становила 100 тисяч військових. Уже на початку травня цей показник зріс до 114 тисяч, тоді як на початку 2025 року йшлося про 86 тисяч осіб.

“Тобто вони на 28 тисяч приросли за чотири місяці”, — зазначив Бровді.

Він додав, що до кінця року Росія планує наростити сили безпілотних систем до 168 тисяч військових, а в перспективі — до 200 тисяч.

За словами командувача СБС, російська армія фактично копіює модель українських Сил безпілотних систем та намагається централізувати управління дроновими підрозділами на рівні Генштабу РФ.

Окремо Бровді навів кілька прикладів масштабування російських технологій.

Першим він назвав дрон “Молнія”, який, за його словами, раніше мав невелику дальність та легко збивався FPV-дронами. Водночас після втручання російської влади виробництво цих дронів здешевили, збільшили бойову частину до 10 кг та оформили державне замовлення на 1,1 мільйона одиниць.

“Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 “Молній””, — заявив командувач СБС.

Другим прикладом він назвав масове використання ударних дронів “Шахед”. За словами Бровді, Росія вже має можливість застосовувати по 300–400 таких безпілотників на добу, що свідчить про масштабні виробничі та логістичні спроможності.

Третім фактором, який він відзначив, стали мобільні засоби радіоелектронної боротьби. За словами Бровді, російська піхота використовує невеликі переносні РЕБ-системи під час штурмів.

“Вони їх по 10 штук на позиції викладають, йдуть в атаку і жоден типовий дрон не може зайти на ту піхоту”, — сказав він.

Командувач СБС також заявив, що Росія працює над власними аналогами систем супутникового зв’язку після обмеження доступу до Starlink.

За його словами, наразі ці рішення залишаються недосконалими, однак РФ уже має прототипи таких систем і продовжує їх розвиток.

“Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вздовж всієї смуги фронту”, — заявив Бровді.