Сили безпілотних систем вдарили по Туапсинському НПЗ

Сили безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Росії. Після атаки на території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем. За їхніми даними, операцію провели у взаємодії з ССО, ГУР МОУ, СБУ та іншими складовими оборони.

Туапсинський НПЗ входить до структури компанії «Роснєфть» і після модернізації має проєктну потужність близько 12 млн тонн нафти на рік, що становить 4,4% від загального обсягу переробки в Росії.

Підприємство виробляє нафтопродукти стандарту Євро-5, які переважно експортуються через морський термінал.

У результаті удару на об’єкті розпочалася пожежа. Деталі щодо масштабів ураження уточнюються.

У Силах безпілотних систем зазначили, що продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах РФ з метою зниження її можливостей вести війну проти України.