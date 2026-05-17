“Далекобійні санкції” України: Зеленський прокоментував атаку на Московський регіон

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Московський регіон та заявив, що українські “далекобійні санкції” є відповіддю на російські удари по українських містах. За його словами, українські дрони подолали понад 500 кілометрів попри високу концентрацію російської ППО.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

“Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону”, — сказав президент.

За словами Зеленського, Україна “чітко говорить росіянам”, що їхня держава повинна завершити війну.

Президент також заявив, що українські виробники дронів і ракет продовжують роботу, та подякував СБУ і всім Силам оборони України “за влучність”.

“Дистанція від державного кордону України – більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо”, — наголосив Зеленський.

Заява президента пролунала на тлі масштабної атаки безпілотників на Москву та Московську область у ніч проти 17 травня. За повідомленнями російської влади та телеграм-каналу ASTRA, після атаки у регіоні сталися пожежі, були пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об’єкти, а в аеропортах виникли масові затримки рейсів.