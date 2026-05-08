СБУ втретє атакувала НПЗ у Пермі

Служба безпеки України заявила про ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та лінійної виробничо-диспетчерської станції «Перм» у Росії. За даними СБУ, операцію вночі провели фахівці Центру спецоперацій «Альфа».

У спецслужбі зазначили, що обидва об’єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. У СБУ стверджують, що «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із найбільших НПЗ РФ, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і російську армію.

Також у повідомленні йдеться, що ЛВДС «Перм», яка належить компанії «Транснефть», є стратегічним вузлом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Через цю станцію, за даними СБУ, нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема до Пермського НПЗ.

Реклама

Реклама

Внаслідок атаки дронів на території НПЗ сталося займання на одній з установок АВТ, яка використовується для первинної переробки нафти, заявили в СБУ. На нафтоперекачувальній станції, за інформацією спецслужби, було уражено один із резервуарів.

У СБУ додали, що продовжують завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі РФ, яку називають одним із ключових джерел фінансування війни проти України.