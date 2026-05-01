Четверта атака за два тижні: у Туапсе знову палає НПЗ

У російському Туапсе після атаки дронів виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Це вже четвертий удар по місту за останні тижні.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на дані місцевої влади та аналіз відео очевидців. За інформацією оперштабу Краснодарського краю, внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на території морського термінала, постраждалих немає.

Водночас, за даними OSINT-аналізу ASTRA, на території Туапсинського НПЗ загорівся щонайменше один паливний резервуар. НПЗ і морський термінал входять до єдиного виробничого комплексу.

Над містом зафіксовано густий дим. До ліквідації пожежі залучено понад 120 осіб і десятки одиниць техніки.

Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді іронічно прокоментував атаку, зазначивши: «Римейк четвертий: …щотижня ми з друзями їдемо в Туапсе».