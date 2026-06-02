РФ запустила по Україні “Калібри”, “Циркони”, “Іскандери” та “шахеди”: загалом 73 ракети та 656 БпЛА

У ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши 729 засобів повітряного нападу – ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару став Київ. Також під атакою перебували Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети та 656 БпЛА різних типів:

8 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон” (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська область);

33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська області, ТОТ АР Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська область);

5 крилатих ракет “Калібр” (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас”, баражуючих боєприпасів “Бандероль”, дронів-імітаторів “Пародія” (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Протиповітряною обороною збито та подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети “Калібр”;

602 БпЛА різних типів.

Станом на 8:30 зафіксовано влучання 30 балістичних, трьох крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 15 локаціях.

“Атака триває. В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу”, – попередили в Повітряних силах.