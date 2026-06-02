Масована атака РФ на Україну: під ударом перебували Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя

У Харкові внаслідок атаки 15 ударних БпЛА та двох ракет постраждали щонайменше десятеро людей.

За даними мера Києва Віталія Кличка , у столиці внаслідок нічних обстрілів загинули четверо людей. Відомо про 58 постраждалих, зокрема трьох дітей. Внаслідок масованої атаки пошкодження зафіксовані у різних районах міста.

У ніч на 2 червня російські військові здійснили комбіновану атаку на Україну. Окупанти атакували одночасно кілька міст, зокрема Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Щонайменше дев’ятеро людей загинули, десятки постраждали.