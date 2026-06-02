        Масована атака РФ на Україну: під ударом перебували Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя

        Галина Шподарева
        2 Червня 2026 07:10
        Наслідки атаки РФ на Київ 2 червня / Фото: ДСНС
        У ніч на 2 червня російські військові здійснили комбіновану атаку на Україну. Окупанти атакували одночасно кілька міст, зокрема Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Щонайменше дев’ятеро людей загинули, десятки постраждали.

        За даними мера Києва Віталія Кличка, у столиці внаслідок нічних обстрілів загинули четверо людей. Відомо про 58 постраждалих, зокрема трьох дітей. Внаслідок масованої атаки пошкодження зафіксовані у різних районах міста.

        У Дніпрі п’ятеро людей загинули, 25 поранені, число постраждалих збільшується. Троє травмованих у важкому стані.

        У Харкові внаслідок атаки 15 ударних БпЛА та двох ракет постраждали щонайменше десятеро людей.

        По Запоріжжю росіяни завдали близько 20 ударів, наслідки уточнюються.


