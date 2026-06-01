Попередження розвідки залишаються чинними: Україна готується до можливої атаки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередження українських розвідок щодо можливих нових масованих ударів Росії залишаються актуальними.

За словами глави держави, російська сторона підготувала масштабну атаку, а українські сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності.

«Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути – вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», – заявив Зеленський.

Президент також повідомив про прогрес у питанні обміну полоненими між Україною та Росією.

За його словами, наразі триває робота над проведенням нового етапу обміну найближчим часом.

«Є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап», – сказав глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив про домовленість із європейськими партнерами щодо активізації комунікації. За його словами, найближчим часом відбудуться нові зустрічі, від яких Україна очікує конкретних результатів.