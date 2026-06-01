Російські війська увійшли до Костянтинівки і дедалі частіше діють в межах міста — британська розвідка

Українські сили провели низку локальних контратак уздовж лінії фронту, що дозволило порушити російські наступальні дії та сповільнити темпи просування противника. Про це йдеться в новому огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 June 2026.



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 1, 2026

У британській розвідці зазначають, що ситуація на фронті залишається динамічною, а обидві сторони продовжують вести бої за окремі ділянки місцевості.

Одним із чинників успіху українських військових названо зростання можливостей із ураження російських логістичних вузлів у тилу за допомогою безпілотних систем. Зокрема, останнім часом фіксувалися удари по російських вантажівках у Донецьку та на трасі М-14 уздовж узбережжя Азовського моря, яка сполучає окупований Крим із російським кордоном на схід від Маріуполя.

У Міноборони Великої Британії зазначають, що російські військові блогери вже визнають появу нової загрози для логістики на цьому напрямку.

Основні зусилля російських військ, за оцінкою британської сторони, зараз зосереджені на штурмах великих укріплених українських міст, зокрема Добропілля, Вовчанська та Костянтинівки. При цьому просування російської армії характеризується як повільне, але поступове.

Також Росія продовжує наступальні дії в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. За оцінкою британської розвідки, метою цих операцій є створення буферної зони глибиною до 20 кілометрів та розтягування українських сил оборони.

Окремо наголошується на погіршенні ситуації навколо Костянтинівки. У британському оборонному відомстві заявили, що російські підрозділи дедалі частіше діють безпосередньо в межах міста. Москва розглядає Костянтинівку як плацдарм для подальших наступальних дій у глибину оборонного поясу Донецької області.