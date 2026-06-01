“Божевільний світ Трампа”: У Норвегії заговорили про вступ до ЄС

Норвегія переглядає своє ставлення до Європейського Союзу на тлі змін у світовій політиці, пов’язаних із президентством Дональда Трампа та зростанням впливу Китаю. Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Financial Times.

За словами дипломата, світ, який існував під час референдумів щодо вступу Норвегії до ЄС у 1972 та 1994 роках, кардинально змінився. Тоді країна двічі голосувала проти членства, насамперед через побоювання за рибальську галузь та сільське господарство.

Ейде зазначив, що нині Норвегія опинилася в умовах «божевільного світу», який змушує Осло переосмислювати відносини з Євросоюзом. Він наголосив, що ті сфери діяльності ЄС, до яких країна свідомо не приєдналася десятиліття тому, сьогодні набувають дедалі більшого значення.

Однією з причин перегляду підходів стали торговельні суперечки зі США. Хоча Норвегія входить до єдиного ринку ЄС через Європейську економічну зону, вона не бере участі у торговельних переговорах між Брюсселем і Вашингтоном.

Глава МЗС також звернув увагу на питання безпеки. Після заяв Дональда Трампа щодо Гренландії в Норвегії посилилися побоювання стосовно довгострокових гарантій безпеки з боку США. Осло також уважно стежить за ситуацією навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген, до якого проявляє інтерес Росія.

На думку Ейде, повномасштабна війна Росії проти України зробила Євросоюз значно привабливішим у сфері оборони та безпеки. Він також зазначив, що Норвегія уважно спостерігатиме за Ісландією, яка в серпні проведе референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Попри те, що прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре та сам Ейде підтримують членство в Євросоюзі, влада поки не планує проводити новий референдум. Опитування громадської думки свідчать, що більшість норвежців усе ще виступають проти вступу до блоку.

Ейде визнав, що якби голосування відбулося зараз, він підтримав би членство країни в ЄС, однак додав, що нині ще не настав момент для нового референдуму. За його словами, передусім необхідно чесно оцінити недоліки нинішньої моделі відносин між Норвегією та Євросоюзом.