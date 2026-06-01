        Кремль обурився після затримання танкера Tagor в Атлантиці

        Віктор Алєксєєв
        1 Червня 2026 14:54
        Танкер Tagor / Фото Maritime Optima
        Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона не погоджується з твердженнями про те, що затримання було здійснене у повній відповідності до міжнародного права.

        Танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями, був затриманий в Атлантичному океані в неділю вранці. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

        У Великій Британії, яка запровадила санкції проти судна у лютому, Tagor відносять до так званого російського тіньового флоту.

        За попередніми даними, капітаном танкера є громадянин Росії. У посольстві РФ у Парижі заявили, що французька сторона не повідомляла дипломатичну місію про дії щодо судна.

        Це вже третій випадок із початку року, коли Франція затримує судно, яке підозрюють у причетності до російського тіньового флоту.


