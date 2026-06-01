Елтон Джон і Донателла Версаче серед гостей? Після весілля в Лондоні Дуа Ліпа готує свято на Сицилії

Співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер одружилися 31 травня під час закритої церемонії в Лондоні. Весілля відбулося в ратуші Old Marylebone Town Hall у колі родини та близьких друзів.

Про це пише Vogue.

На фотографіях подружжя залишає церемонію, тримаючись за руки, а гості обсипають їх конфеті та пелюстками квітів.

Реклама

Реклама

Для весілля Дуа Ліпа обрала білий костюм-спідницю Schiaparelli Couture, створений дизайнером Даніелем Розберрі. Образ доповнили капелюх від Стівена Джонса, білі рукавички та туфлі Christian Louboutin. Каллум Тернер з’явився у темно-синьому двобортному костюмі Ferragamo із сорочкою та краваткою.

За інформацією ЗМІ, цього тижня пара також планує провести триденне весільне святкування в Палермо на Сицилії. Серед можливих гостей називають Елтона Джона, Charli XCX, Марка Ронсона, Донателлу Версаче та Сімона Порта Жакмюса.

Про заручини Дуа Ліпа повідомила торік в інтерв’ю британському Vogue. Стосунки співачки та актора розпочалися у січні 2024 року після знайомства в лондонському ресторані The River Café. Вперше разом їх помітили на вечірці після прем’єри серіалу “Володарі неба” у Лос-Анджелесі.