        Елтон Джон і Донателла Версаче серед гостей? Після весілля в Лондоні Дуа Ліпа готує свято на Сицилії

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 10:48
        Каллум Тернер та Дуа Ліпа / Скриншот
        Співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер одружилися 31 травня під час закритої церемонії в Лондоні. Весілля відбулося в ратуші Old Marylebone Town Hall у колі родини та близьких друзів.

        Про це пише Vogue.

        На фотографіях подружжя залишає церемонію, тримаючись за руки, а гості обсипають їх конфеті та пелюстками квітів.

        Для весілля Дуа Ліпа обрала білий костюм-спідницю Schiaparelli Couture, створений дизайнером Даніелем Розберрі. Образ доповнили капелюх від Стівена Джонса, білі рукавички та туфлі Christian Louboutin. Каллум Тернер з’явився у темно-синьому двобортному костюмі Ferragamo із сорочкою та краваткою.

        За інформацією ЗМІ, цього тижня пара також планує провести триденне весільне святкування в Палермо на Сицилії. Серед можливих гостей називають Елтона Джона, Charli XCX, Марка Ронсона, Донателлу Версаче та Сімона Порта Жакмюса.

        Про заручини Дуа Ліпа повідомила торік в інтерв’ю британському Vogue. Стосунки співачки та актора розпочалися у січні 2024 року після знайомства в лондонському ресторані The River Café. Вперше разом їх помітили на вечірці після прем’єри серіалу “Володарі неба” у Лос-Анджелесі.


