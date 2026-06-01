        Знищені гаражі, пожежа в будинку та двоє постраждалих: наслідки нічного удару по Харкову

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 07:07
        У ніч на 1 червня російські безпілотники атакували Харків. Зафіксовані влучання по гаражах, автівках та житловому будинку. Постраждали двоє людей.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Уночі росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті пролунало близько десяти вибухів. Зафіксовано удар БпЛА по п’ятиповерховому житловому будинку в Основ’янському районі. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.

        Постраждали двоє людей, зокрема 34-річна жінка.

        Також пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поруч, автомобілі, п’ять гаражів, ще два гаражі зруйновані.

        Триває ліквідація наслідків російської атаки.


