Знищені гаражі, пожежа в будинку та двоє постраждалих: наслідки нічного удару по Харкову

Також пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поруч, автомобілі, п’ять гаражів, ще два гаражі зруйновані.

Уночі росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті пролунало близько десяти вибухів. Зафіксовано удар БпЛА по п’ятиповерховому житловому будинку в Основ’янському районі. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.

У ніч на 1 червня російські безпілотники атакували Харків. Зафіксовані влучання по гаражах, автівках та житловому будинку. Постраждали двоє людей.