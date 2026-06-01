Знищені гаражі, пожежа в будинку та двоє постраждалих: наслідки нічного удару по Харкову

У ніч на 1 червня російські безпілотники атакували Харків. Зафіксовані влучання по гаражах, автівках та житловому будинку. Постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Уночі росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті пролунало близько десяти вибухів. Зафіксовано удар БпЛА по п’ятиповерховому житловому будинку в Основ’янському районі. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.
Постраждали двоє людей, зокрема 34-річна жінка.
Також пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поруч, автомобілі, п’ять гаражів, ще два гаражі зруйновані.
Триває ліквідація наслідків російської атаки.