Зеленський назвав дедлайн для переговорів з Росією та перелічив можливих посередників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до початку наступної зими існує можливість для початку предметних переговорів щодо завершення війни. За його словами, Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, а посилення санкцій може змусити Кремль до діалогу.

В інтерв’ю Face the Nation Зеленський заявив, що з грудня 2025 року російські війська почали втрачати ініціативу на фронті. За його словами, ще в січні він повідомляв американським партнерам про наявність «вікна можливостей» для переговорів.

«Я вважаю, що у нас є вікно для переговорів, тому що щомісяця Росія втрачатиме все більше своїх військових», — сказав президент.

Він зазначив, що наразі російська армія не здатна захоплювати більше територій, ніж Україна звільняє за той самий період. На думку Зеленського, саме тому Кремль активізував масовані ракетні та дронові атаки по українських містах.

Президент вважає, що дипломатичний шлях необхідно знайти до початку наступної зими. Водночас він наголосив, що це залежить від внутрішнього тиску на Володимира Путіна та подальшого посилення санкцій з боку США і Європи.

Говорячи про можливих посередників у переговорах, Зеленський назвав формат E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина. На його думку, ці країни можуть представляти Європу в переговорному процесі.

Також президент згадав Туреччину, яка раніше вже брала участь у гуманітарних домовленостях між Києвом і Москвою, зокрема щодо повернення військовополонених.

При цьому Зеленський наголосив, що найефективнішим форматом переговорів вважає участь України, США, Європи та Росії.

Окремо глава держави повідомив, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Україну найближчими тижнями. За його словами, американські переговорники вже кілька разів бували в Москві, однак досі не відвідали Київ.

«Я думаю, що їм важливо приїхати в Україну, побачити людей, побачити, як вони живуть і чого прагнуть. Якщо вони хочуть їхати до Москви, то спочатку мають приїхати до Києва», — заявив Зеленський.

Президент додав, що особисте знайомство із ситуацією в Україні допоможе американській стороні краще зрозуміти перебіг війни та перспективи її завершення.