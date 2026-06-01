На Чернігівщині водолази шукають 17-річного хлопця, який зник після останнього дзвоника

У Чернігівській області тривають пошуки 17-річного хлопця, який після святкування останнього дзвоника 30 травня не повернувся додому.

Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області.

30 травня поліцейські отримали повідомлення про те, що після святкування останнього дзвоника на річці Бистриця в місті Бобровиця не повернувся додому 17-річний Всеволод Король.

Прикмети зниклого: зріст 175 см, коротка стрижка, світле волосся, карі очі. На голові з лівої сторони має родимку.

На момент зникнення був одягнутий у джинси сірого кольору, клітчасту сорочку, сіру футболку та білі кросівки.

До пошуків юнака залучені ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громади, кінологи зі службовими собаками, криміналісти, оперативники, рятувальники, водолази, військовослужбовці та місцеві мешканці.