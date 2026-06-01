Росія атакувала Україну 265 безпілотниками: ППО знешкодила 228 цілей

У ніч на 1 червня Росія атакувала Україну 265 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Сили оборони знешкодили 228 повітряних цілей, однак зафіксовано влучання на 18 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 31 травня РФ запустила по Україні 265 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 228 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.