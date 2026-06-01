        Франція затримала нафтовий танкер, який прямував із РФ: Макрон показав відео

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 09:56
        читать на русском →
        Затримання нафтового танкера / Скриншот
        Військово-морські сили Франції затримали в Атлантичному океані танкер Tagor, який перебував під міжнародними санкціями та прибув із Росії. Операція проводилася за підтримки кількох партнерів.

        Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у мережі X.

        Йдеться про судно Tagor. За словами Макрона, операція була проведена вранці 31 травня в Атлантичному океані у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, серед яких Велика Британія. Він наголосив, що дії французьких військових здійснювалися у суворій відповідності до міжнародного морського права.

        «Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки – написав Макрон.

        Макрон також зазначив, що такі судна, які не дотримуються найелементарніших правил мореплавства, становлять загрозу для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху.


