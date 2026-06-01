Франція затримала нафтовий танкер, який прямував із РФ: Макрон показав відео

Військово-морські сили Франції затримали в Атлантичному океані танкер Tagor, який перебував під міжнародними санкціями та прибув із Росії. Операція проводилася за підтримки кількох партнерів.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у мережі X.
Йдеться про судно Tagor. За словами Макрона, операція була проведена вранці 31 травня в Атлантичному океані у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, серед яких Велика Британія. Він наголосив, що дії французьких військових здійснювалися у суворій відповідності до міжнародного морського права.
«Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки – написав Макрон.
Макрон також зазначив, що такі судна, які не дотримуються найелементарніших правил мореплавства, становлять загрозу для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE