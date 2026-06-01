У Києві водій під час дорожнього конфлікту тричі вистрілив у чоловіка

В Оболонському районі Києва під час дорожнього конфлікту один із водіїв відкрив стрілянину та поранив чоловіка. Підозрюваного розшукали в Київській області та затримали.

Про це повідомили в поліції Києва.

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на дорозі, внаслідок якої один з учасників конфлікту дістав поранення.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію, на пошуки зловмисника орієнтували всі наряди поліції.

Правоохоронці встановили, що між водіями виникла дорожня суперечка через з’ясування пріоритету на дорозі. Під час сварки зловмисник дістав пістолет та тричі вистрілив у бік 41-річного водія, після чого втік з місця.

Унаслідок стрілянини одна з куль влучила чоловікові в живіт. Потерпілого госпіталізували із вогнепальним пораненням.

Оперативники дані підозрюваного у стрілянині киянина, його розшукали на дачі в Київській області та, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, затримали. Під час обшуку слідчі вилучили пістолет.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.