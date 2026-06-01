Російський дрон вдарив по АЗС у Харкові, постраждав чоловік

1 червня у Харкові внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено автозаправну станцію та автомобілі та рекламні конструкції. Поранення дістав працівник АЗС.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Сьогодні близько 10:00 збройні сили РФ атакували Немишлянський район Харкова.
Унаслідок удару пошкоджено будівлю автозаправної станції, рекламні борди та щонайменше чотири автомобілі.
Поранення дістав 37-річний працівник АЗС, чоловіка госпіталізували.
За попередніми даними, для атаки російська армія застосувала БпЛА “Молнія”.