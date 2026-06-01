        Події

        Російський дрон вдарив по АЗС у Харкові, постраждав чоловік

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 12:06
        читать на русском →
        Пошкоджені автівки на АЗС у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Пошкоджені автівки на АЗС у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

        1 червня у Харкові внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено автозаправну станцію та автомобілі та рекламні конструкції. Поранення дістав працівник АЗС.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Сьогодні близько 10:00 збройні сили РФ атакували Немишлянський район Харкова.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок удару пошкоджено будівлю автозаправної станції, рекламні борди та щонайменше чотири автомобілі.

        Поранення дістав 37-річний працівник АЗС, чоловіка госпіталізували.

        За попередніми даними, для атаки російська армія застосувала БпЛА “Молнія”.

        Фрагменти російського БпЛА / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov