Потужний вибух сколихнув Мальту: фабрика феєрверків перетворилася на руїни

1 червня у районі населеного пункту Саліна на Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків Lourdes Fireworks Factory. Постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та фермерські господарства.

Про це пише Times of Malta.

Вибух пролунав близько 6:30 за місцевим часом. Після нього сталося ще кілька менших вибухів, а над районом піднявся густий стовп диму, який було видно з багатьох куточків острова.

Реклама

Реклама

Поліція повідомила, що всіх працівників підприємства та мешканців навколишніх будинків знайшли. До лікарні доправили двох чоловіків віком 47 та 67 років, які працювали на сусідніх полях. Вони дістали легкі травми та перебували у стані шоку.

У багатьох будинках вибило шибки, пошкоджень зазнали двері та вікна. Камінням, розкиданим вибуховою хвилею, засипало трасу. Повідомляється також про пошкодження автомобілів і легке травмування кур’єра служби доставки.

Жителів району евакуювали, оскільки протягом кількох годин після основного вибуху тривала детонація. Фермерів тимчасово не допускали до господарств через ризик нових вибухів.

За даними організації MaYA Foundation, фермерські господарства зазнали значних збитків. Йдеться про пошкодження будівель, загибель худоби та негативний вплив на тварин через вибухи та стрес.

Зазначається, що ця ж фабрика феєрверків уже вибухала у травні 2018 року. Тоді двоє людей дістали серйозні травми.