У Дніпрі військові ТЦК викрали чоловіка, а коли йому стало зле — викинули біля смітника

У Дніпрі трьох військовослужбовців ТЦК підозрюють у викраденні чоловіка мобілізаційного віку. Коли потерпілому стало зле через психологічний тиск, його викинули з автомобіля біля смітника та поїхали.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

За даними слідства, на момент події підозрювані проходили службу в одному з обласних територіальних центрів комплектування та здійснювали заходи з оповіщення й уточнення військово-облікових даних.

Під час одного з рейдів військовослужбовці побачили на вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього та, не чекаючи на відповідь, схопили й силоміць заштовхали до буса.

“У машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні — спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли. При цьому один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові”, — розповіли в поліції.

У критичному стані чоловіка доставили до лікарні.

Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Крім того, стрільцю-санітару додатково інкримінують частину 3 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Ще одному військовослужбовцю готують повідомлення про підозру.