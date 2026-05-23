Під санкції України потрапили окупанти, причетні до ударів по “Охматдиту” та Грозі

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових санкцій проти російських військових, причетних до ракетних ударів по Україні, а також проти суден, які входять до “тіньового” військово-логістичного флоту РФ.

Про це повідомив Офіс президента України.

До першого санкційного пакету увійшли 127 російських військових та окупантів, яких Україна вважає відповідальними за масовані ракетні удари по українських містах, критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Зокрема, санкції запровадили проти командирів підрозділів дальньої авіації РФ, які застосовували ракети Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32 та “Кинджал”.

За даними ОП, саме ці підрозділи були причетні до удару по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві 8 липня 2024 року, а також до атаки на багатоповерхівку у Тернополі 19 листопада 2025 року, де загинули 38 людей, серед них — восьмеро дітей.

Під санкції також потрапили командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ РФ, які використовували ракети “Іскандер-К” та “Іскандер-М”.

В Офісі президента заявили, що ці військові причетні до удару по селу Гроза на Харківщині у жовтні 2023 року, де загинули 59 людей, атаки на центр Сум із 35 жертвами та удару по Чернігову у квітні 2024 року, коли загинули 18 людей.

Другий пакет санкцій стосується 29 цивільних торговельних суден, які, за даними влади, використовуються Росією для перевезення озброєння, боєприпасів, військової техніки та особового складу.

Більшість цих суден уже перебувають під санкціями США, ЄС та Великої Британії.

Радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що нові обмеження мають ускладнити російські військові операції та підвищити “ціну агресії” для РФ.

“Це про підвищення ціни агресії для Росії, ускладнення її військових операцій і формування невідворотної відповідальності за удари по цивільних людях та інфраструктурі”, — заявив Власюк.