        Росіяни атакували Балаклію дронами: постраждали троє людей

        Сергій Бордовський
        23 Травня 2026 14:42
        Російські війська атакували ударними безпілотниками житлові квартали Балаклії Харківської області. Унаслідок ударів постраждали троє людей.

        У Балаклії після удару БпЛА загорілася спортзала навчального закладу / Фото: ДСНС

        Про це повідомила ДСНС.

        Атака сталася у місті Балаклія Ізюмського району.

        Унаслідок ударів виникли пожежі на двох локаціях.

        Зокрема, загорілася будівля спортивної зали в одному з навчальних закладів на площі 300 квадратних метрів, а також автомобіль.

        Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

        На місці працювали підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці.


