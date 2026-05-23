Росіяни атакували Балаклію дронами: постраждали троє людей

Російські війська атакували ударними безпілотниками житлові квартали Балаклії Харківської області. Унаслідок ударів постраждали троє людей.
Про це повідомила ДСНС.
Атака сталася у місті Балаклія Ізюмського району.
Унаслідок ударів виникли пожежі на двох локаціях.
Зокрема, загорілася будівля спортивної зали в одному з навчальних закладів на площі 300 квадратних метрів, а також автомобіль.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.
На місці працювали підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці.