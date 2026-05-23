Зеленський різко відповів на пропозицію Німеччини щодо “асоційованого” членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський виступив проти пропозиції Німеччини надати Україні “асоційоване” членство в Європейському Союзі без права голосу. Український лідер назвав такий підхід “несправедливим”.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист Зеленського до керівництва ЄС.

За даними агентства, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний етап перед повноправним вступом до блоку.

Reuters пише, що Мерц вважає такий формат можливим кроком для просування переговорів щодо завершення війни, яку Росія розпочала проти України.

У відповідь Зеленський заявив, що після усунення від влади прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який був одним із головних противників вступу України до ЄС, з’явилася можливість для реального прогресу в переговорах про членство.

“Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без голосу”, — йдеться у листі президента України.

“Настав час рухатися вперед щодо членства України повноцінним і змістовним способом”, — додав Зеленський.

Лист був адресований президенту Європейської ради Антоніу Кошті, голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, чия країна наразі головує в Раді ЄС.

У зверненні Зеленський також подякував європейським лідерам за підтримку України під час війни та наголосив, що Україна фактично захищає всю Європу від російської агресії.

“Ми захищаємо Європу — повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід і рівні права в Європі”, — заявив президент України.