Військові ТЦК викрали чоловіка та залишили його біля смітника

Поліція Дніпропетровської області встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення чоловіка мобілізаційного віку. На момент події вони проходили службу в одному з обласних територіальних центрів комплектування та самостійно здійснювали заходи з оповіщення й уточнення військово-облікових даних.
За даними поліції, рано-вранці військовослужбовці помітили чоловіка на безлюдній вулиці. Підійшовши до нього під приводом перевірки документів, вони, не дочекавшись відповіді, силоміць заштовхали його до мікроавтобуса.
У салоні автомобіля, за інформацією слідства, чоловіка залякували та чинили на нього психологічний тиск. Згодом його стан здоров’я погіршився, однак допомоги він не отримав.
У поліції зазначили, що замість того, щоб викликати медиків або доставити чоловіка до лікарні, військовослужбовці виштовхали його з автомобіля біля смітника та залишили там. Один із фігурантів обіймав посаду стрільця-санітара та мав надати потерпілому необхідну допомогу.
Наразі двом військовослужбовцям уже повідомлено про підозру. Слідство триває.