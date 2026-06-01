Військові ТЦК викрали чоловіка та залишили його біля смітника

Поліція Дніпропетровської області встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення чоловіка мобілізаційного віку. На момент події вони проходили службу в одному з обласних територіальних центрів комплектування та самостійно здійснювали заходи з оповіщення й уточнення військово-облікових даних.

За даними поліції, рано-вранці військовослужбовці помітили чоловіка на безлюдній вулиці. Підійшовши до нього під приводом перевірки документів, вони, не дочекавшись відповіді, силоміць заштовхали його до мікроавтобуса.

У салоні автомобіля, за інформацією слідства, чоловіка залякували та чинили на нього психологічний тиск. Згодом його стан здоров’я погіршився, однак допомоги він не отримав.

У справі про викрадення чоловіка працівниками ТЦК оголосили підозри двом військовослужбовцям / Фото: Нацполіція

У поліції зазначили, що замість того, щоб викликати медиків або доставити чоловіка до лікарні, військовослужбовці виштовхали його з автомобіля біля смітника та залишили там. Один із фігурантів обіймав посаду стрільця-санітара та мав надати потерпілому необхідну допомогу.

Наразі двом військовослужбовцям уже повідомлено про підозру. Слідство триває.