Росія встановила рекорд за кількістю атак, але майже не просунулася на фронті – DeepState

Російські війська у травні окупували лише 14 квадратних кілометрів української території, що стало найгіршим показником для армії РФ з жовтня 2023 року. Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними проєкту, травень став першим місяцем за останні роки після українського контрнаступу 2023 року, коли приріст окупованої території для Росії був від’ємним. У DeepState зазначають, що частина просувань Сил оборони України з міркувань безпеки відображається із затримкою.

Аналітики також звернули увагу на різке збільшення кількості штурмових дій з боку російських військ. У травні їхня кількість зросла на 37,5%, перевищивши 7 тисяч атак, що стало рекордним показником.

Попри це, значних результатів російська армія не досягла. У DeepState пояснюють це погіршенням тактичних дій противника. За їхніми словами, дедалі частіше російські військові проводять штурми невеликими групами або навіть поодинці.

Також зберігається тенденція до використання інфільтраційних груп, однак українські військові значно покращили реагування на такі спроби проникнення. Через це російським підрозділам дедалі складніше закріплюватися на нових позиціях.

Водночас аналітики наголосили, що складною залишається ситуація в районі Костянтинівки. За оцінкою DeepState, перспективи для міста наразі залишаються несприятливими.

Окремо в проєкті позитивно оцінили кадрові зміни у військовому керівництві України, зазначивши призначення нового міністра оборони та нового командувача угруповання військ «Схід», а також появу нових командирів на ключових посадах.