Зеленський заявив про стабільне поповнення о/с у 160 військових частинах

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було проаналізовано виконання рішень, ухвалених після звернень військових із передової.

За словами глави держави, серед ключових рішень, які були запроваджені у другій половині минулого року, — пряме фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного обладнання, насамперед безпілотників, справедливіший розподіл особового складу для поповнення бойових підрозділів та розширення можливостей бригад проводити базову загальновійськову підготовку.

Зеленський повідомив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення особовим складом. Крім того, вдвічі збільшилася кількість підрозділів, які мають право самостійно проводити базову загальновійськову підготовку.

Окрему увагу на засіданні приділили забезпеченню далекобійними 155-мм артилерійськими боєприпасами. Президент доручив опрацювати додаткові можливості для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів, а також для подальшого розвитку артилерійських спроможностей Збройних сил України.

Також обговорювалося постачання пікапів для військових підрозділів. За словами президента, відповідні рішення вже реалізуються Міністерством оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на ключових ділянках фронту. Зеленський заявив, що українські позиції залишаються сильними, а це створює додаткові можливості для підтримки дипломатичних зусиль України.

Окремим питанням засідання стала протиповітряна оборона. Президент назвав посилення ППО одним із головних пріоритетів для захисту українських міст і громад та доручив Міністерству оборони активізувати співпрацю з міжнародними партнерами щодо постачання антибалістичних засобів і необхідних ракет.