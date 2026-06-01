Російський бізнес бачить вихід із кризи лише в завершенні війни – Reuters

Російська економіка зіткнулася з різким сповільненням зростання на тлі війни проти України, санкцій та ударів українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Reuters напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму, який пройде з 3 по 6 червня.

За даними агентства, економіка Росії обсягом близько 3 трильйонів доларів минулого року сповільнила зростання приблизно до 1% після 4,9% у 2024 році. У першому кварталі 2026 року ВВП країни скоротився на 0,2%, а річне зростання наразі прогнозується лише на рівні 0,4%.

Додатковий тиск на економіку чинять удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах, портах та підприємствах хімічної промисловості. За оцінками Reuters, атаки зачепили близько чверті нафтопереробних потужностей країни та створили ризики дефіциту пального.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду шукати способи відновлення економічного зростання. Водночас представники російського бізнесу, які спілкувалися з Reuters на умовах анонімності, вважають, що найефективнішим способом покращити економічну ситуацію стало б завершення війни проти України.

У матеріалі зазначається, що очікування можливого мирного врегулювання раніше позитивно впливали на настрої інвесторів, однак переговорний процес фактично припинився. Разом із ним відкладено й потенційні американські інвестиції та можливе пом’якшення санкцій.

Колишній заступник голови Центрального банку Росії Олег В’югін заявив, що за умов високих процентних ставок, підвищення податків для фінансування війни та скорочення інвестицій уряд практично не має інструментів для відновлення економічного зростання.

Головний економіст рейтингового агентства «Експерт РА» Антон Табах також поставив під сумнів перспективи економіки, зазначивши, що споживчий попит залишається слабким, а інвестиції скорочуються вже другий рік поспіль.

На думку експертів, джерела економічного зростання, які підтримували Росію протягом багатьох років, зокрема іноземні інвестиції, дешеві кредити та імпортозаміщення, значною мірою вичерпали свій потенціал.

Депутат Держдуми РФ від КПРФ Ренат Сулейманов заявив Reuters, що російська економіка не витримає тривалого продовження війни. За його словами, військове виробництво не створює товарів, які можуть бути використані населенням, а тому не здатне забезпечити довгостроковий розвиток.

Керівник центру фінансового аналізу Сбербанку Михайло Матовников також вважає, що економіка Росії потребує зовнішнього поштовху для відновлення зростання, ані державний бюджет, ані банківська система не можуть забезпечити такий імпульс самостійно.