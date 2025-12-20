Британська розвідка оцінила наслідки удару України по російському підводному човну

Українські сили в середині грудня здійснили безпрецедентний удар по російському підводному човну в Чорному морі, завдавши йому серйозних пошкоджень. Про це йдеться в зведенні Defence Intelligence від 20 грудня.

За даними британської розвідки, у ніч на 14–15 грудня український безекіпажний підводний апарат уразив дизель-електричний підводний човен проєкту 636 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo-class), імовірно Б-271 «Колпіно», який перебував біля причалу на військово-морській базі в Новоросійську. Опубліковане СБУ відео зафіксувало потужний вибух безпосередньо поблизу підводного човна.

У зведенні зазначається, що удар було здійснено з використанням морського дрона типу «Sub Sea Baby». Унаслідок атаки підводний човен, імовірно, зазнав значних ушкоджень і наразі не здатен самостійно виходити в море або виконувати бойові завдання. Британська розвідка нагадує, що ці підводні човни є носіями крилатих ракет «Калібр», які Росія використовувала для ударів по території України.

Реклама

Реклама

Станом на 18 грудня, за даними відкритих джерел, підводний човен залишається пришвартованим у порту на тому ж місці, де перебував під час удару. Також повідомляється, що інші російські кораблі були розосереджені з бази в Новоросійську як запобіжний захід на тлі загрози нових українських атак.

У британській розвідці підкреслюють, що успішний удар України, який подолав багаторівневу систему оборони Новоросійська, свідчить про стрімке зростання можливостей українських морських сил, зокрема у сфері застосування безекіпажних систем. Ця атака, ймовірно, суттєво підірвала впевненість російського військового керівництва у спроможності захистити кораблі Чорноморського флоту.