Глава MI6 звинуватила Путіна у свідомому затягуванні переговорів щодо миру в Україні

Нова керівниця британської зовнішньої розвідки MI6 Блейз Метревелі заявила, що президент Росії Володимир Путін навмисно затягує переговори щодо припинення війни проти України, перекладаючи тягар війни на власне населення. Така оцінка, за її словами, ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа, який прагне досягти мирної угоди до кінця року.

Про це Метревелі сказала під час свого першого публічного виступу на посаді очільниці MI6, яку вона обійняла у вересні. Виступ відбувся у штаб-квартирі британської розвідки в Лондоні, повідомляє Bloomberg.

За словами Метревелі, західні країни й надалі стикаються з загрозою з боку агресивної, експансіоністської та ревізіоністської Росії, яка прагне підкорити Україну та чинити тиск на країни НАТО. Вона наголосила, що Путін не демонструє реальної готовності до припинення бойових дій і свідомо затягує переговорний процес.

Очільниця MI6 підкреслила, що підтримка України з боку Великої Британії та її партнерів залишатиметься довгостроковою, а тиск на Росію не послаблюватиметься. За її словами, Москва не повинна мати жодних сумнівів у цьому. Такі заяви можуть свідчити про те, що британська розвідка вважає: Кремль розраховує на продовження війни щонайменше протягом зимового періоду, намагаючись зберегти або посилити свої позиції.

Оцінки Метревелі вказують на те, що позиція західних служб безпеки щодо намірів Путіна суттєво не змінилася, попри нещодавні контакти між російською стороною та американськими переговірниками. Раніше схожі висновки озвучував її попередник Річард Мур, який у коментарі Bloomberg минулого місяця заявляв, що наявні розвіддані не свідчать про готовність Росії найближчим часом припинити війну.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями активізувала зусилля для просування мирного процесу. У неділю американська делегація на чолі зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським та радниками з національної безпеки європейських країн. Метою зустрічі було напрацювання рамкових підходів до потенційної угоди, яку могли б прийняти як Київ, так і Москва.

Раніше цього місяця Віткофф і Кушнер кілька годин вели переговори безпосередньо з Володимиром Путіним у Кремлі. Водночас радник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Москва вважає частину українських пропозицій щодо врегулювання неприйнятними. Зокрема, він наголосив, що Росія категорично не погодиться на відмову від контролю над Кримом, анексованим у 2014 році.

Під час свого виступу Метревелі також окреслила ширший безпековий контекст. Вона попередила, що світ нині є більш небезпечним і конфліктним, ніж будь-коли за останні десятиліття, а Європа фактично діє у проміжному стані між миром і війною. За її словами, MI6 підтверджує оцінку, що Росія стоїть за деякими інцидентами із застосуванням безпілотників, які фіксувалися поблизу аеропортів і військових баз у Європі.

Крім того, глава британської розвідки заявила, що противники Заходу активно використовують алгоритми соціальних мереж для розпалювання розбрату, а контроль над новими технологіями дедалі більше переходить від держав до корпорацій, а іноді й до окремих осіб. Вона наголосила, що світ переживає активне переформатування з глибокими наслідками для національної та міжнародної безпеки, на тлі формування нових блоків, ідентичностей та трансформації союзів.

Значну частину своєї промови Метревелі присвятила власному досвіду роботи на посаді керівниці технологічного напряму MI6, відомого під внутрішньою назвою Q. Вона зазначила, що ключовим викликом XXI століття є не лише питання, хто володіє найпотужнішими технологіями, а й хто здатен спрямувати їх із найбільшою мудрістю. Серед технологій, що можуть радикально змінити світ, вона назвала штучний інтелект, біотехнології та квантові обчислення.

Окремо Метревелі звернула увагу на роль Китаю у глобальних трансформаціях, підкресливши, що MI6 має й надалі інформувати уряд про зростання впливу Пекіна та його значення для національної безпеки Великої Британії. Ця заява прозвучала напередодні запланованого візиту прем’єр-міністра Кіра Стармера до Китаю наступного місяця.