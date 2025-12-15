Зеленський: у переговорах зі США щодо миру тривають дискусії, позиції по територіях поки різні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо досягнення миру тривають, однак у питанні територій сторони наразі мають різні позиції. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

За словами глави держави, діалог із партнерами є інтенсивним, однак окремі питання залишаються складними. Зокрема, це стосується територіальної цілісності України. Зеленський наголосив, що тема територій неодноразово порушувалася під час перемовин, однак на цьому етапі позиції сторін не збігаються.

Водночас президент зазначив, що його позицію було почуто, а всі учасники переговорного процесу налаштовані працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою до України та наблизити реальне завершення війни.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зі свого боку, заявив, що Україна потребує реальних гарантій безпеки, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору. Він підкреслив, що питання гарантій безпеки має включати також механізми моніторингу дотримання режиму припинення вогню та санкційні кроки у разі його порушення.

Мерц також наголосив, що важливим сигналом є готовність США надати суттєві юридичні гарантії. За його словами, домовленості передбачають, що можливе перемир’я має бути підкріплене матеріальними та юридично зобов’язувальними гарантіями з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу, аби уникнути повторення помилок мінських домовленостей.