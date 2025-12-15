Reuters: Зеленський пропонує відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнення України вступити до НАТО під час п’ятигодинних переговорів із посланцями США в Берліні в неділю щодо завершення війни з Росією. Переговори мають продовжитися в понеділок.

Про це пише Reuters.

Посланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що “досягнуто значного прогресу”. Радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що президент прокоментує переговори в понеділок після їхнього завершення. За його словами, посадовці розглядають проєкти документів.

Реклама

Реклама

“Вони тривали понад п’ять годин і завершилися сьогодні домовленістю відновити їх завтра вранці”, — сказав Литвин.

Перед переговорами Зеленський запропонував відмовитися від мети України вступити до НАТО в обмін на західні гарантії безпеки.

Цей крок означає серйозну зміну для України, яка боролася за вступ до НАТО як запобіжник від російських атак і закріпила це прагнення у своїй Конституції. Він також відповідає одній із цілей війни Росії.

“Представники провели ґрунтовні дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних питань та іншого. Досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці”, — написав Віткофф у дописі в X.

Переговори відбувалися за посередництва канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який, за словами джерела, зробив коротку заяву, після чого залишив сторони для переговорів. Інші європейські лідери також мають прибути до Німеччини для переговорів у понеділок.

“З самого початку бажанням України було вступити до НАТО — це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрям. Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, гарантії для нас на кшталт статті 5 з боку США, а також гарантії безпеки від європейських колег і інших країн — Канади, Японії — є можливістю запобігти новому російському вторгненню”, — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський назвав це компромісом з боку Україні, наголосивши, що гарантії безпеки мають бути юридично зобов’язуючими.

Президент Росії Володимир Путін неодноразово вимагав, щоб Україна офіційно відмовилася від прагнень до НАТО та вивела війська приблизно з 10% Донбасу, які Київ досі контролює. Москва також заявляє, що Україна має бути нейтральною країною і що на її території не можуть розміщуватися війська НАТО.

Російські джерела раніше цього року повідомляли, що Путін хоче “письмової” обіцянки від провідних західних держав не розширювати очолюваний США альянс НАТО на схід — тобто формально виключити членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.