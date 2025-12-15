Знеструмлення у Бєлгороді та вибухи під Москвою: наслідки нічної атаки дронів на РФ

У ніч з 14 на 15 грудня атаку безпілотників фіксували в низці регіонів Росії. Під ударом опинилися Москва, Бєлгород, Ростов та Астраханська область. Підтверджено ураження енергетичної інфраструктури та кількох заводів.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

У Бєлгороді ціллю дронів стала ГТ ТЕЦ “Луч” — газотурбінна теплоелектроцентраль є ключовим об’єктом, що забезпечує електроенергією та теплом значну частину мікрорайону “Харківська гора” та інших споживачів міста. З території ТЕЦ було видно стовп диму, місцеві жителі повідомляли про перебої зі світлом.

Наслідки атаки підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив факт атаки. Унаслідок обстрілу сталися “серйозні пошкодження інженерної інфраструктури”, у будинках поряд пошкоджено вікна.

Також було чутно вибухи у Москві та області, зокрема у Коломні, Ступіно, Каширі, Серпухові та Істрі. Мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення 12 БпЛА. У аеропортах Домодєдово та Жуковський двічі за ніч впроваджували обмеження на польоти.

Ростов та область зазнали масованої атаки, пошкоджено житлові будинки. Однією з імовірних цілей міг бути філіал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. За даними місцевої влади, наслідки атаки зафіксовані в Ростові, Каменську, Каменському і Тарасівському районах. Через пошкодження ЛЕП у Каменському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції.

Також сьогодні вночі, ймовірно, зазнав ураження Астраханський ГПЗ. Супутники NASA зафіксували пожежу в районі складу зберігання сірки та на установці отримання гранульованої сірки “Енерсал” на газопереробному заводі. Підприємство переробляє до 3,2 млн тонн нафтопродуктів щорічно та виробляє значну частку сірки (близько 3,3 – 3,5 млн тонн в рік), яка використовується для виготовлення вибухових речовин у РФ.