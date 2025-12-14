У Будинку уряду запалили ханукію

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Будинку уряду України сьогодні запалили ханукію. Про це вона написала у своєму дописі, зазначивши, що долучилася до традиції разом із головою Ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представниками єврейської спільноти.

Свириденко: Україна підтримує єврейську спільноту та співчуває Австралії після теракту / Фото: пресслужба прем’єр-міністра України

Водночас Свириденко наголосила, що цей день затьмарений трагічною новиною про теракт у Сіднеї. За її словами, Україна солідарна з народом Австралії та висловлює найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих, підкресливши, що біль цієї втрати поділяють усі вільні люди.

Прем’єр-міністр нагадала, що Ханука символізує перемогу світла над темрявою, і зазначила, що це значення особливо відчутне в час, коли Україна бореться за свободу, правду і світло. Вона підкреслила, що звільнення країни від ворога та відновлення є подвигом українських воїнів і щоденною працею мільйонів громадян.

Свириденко також наголосила на важливості рівних і гідних можливостей для розвитку культур і традицій усіх національних спільнот, які вважають Україну своїм домом. На завершення вона побажала добра і світла, справедливого та стійкого миру, зазначивши, що ханукальна свічка має стати символом спільної надії.