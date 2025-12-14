У Будинку уряду запалили ханукію

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Будинку уряду України сьогодні запалили ханукію. Про це вона написала у своєму дописі, зазначивши, що долучилася до традиції разом із головою Ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представниками єврейської спільноти.
Водночас Свириденко наголосила, що цей день затьмарений трагічною новиною про теракт у Сіднеї. За її словами, Україна солідарна з народом Австралії та висловлює найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих, підкресливши, що біль цієї втрати поділяють усі вільні люди.
Прем’єр-міністр нагадала, що Ханука символізує перемогу світла над темрявою, і зазначила, що це значення особливо відчутне в час, коли Україна бореться за свободу, правду і світло. Вона підкреслила, що звільнення країни від ворога та відновлення є подвигом українських воїнів і щоденною працею мільйонів громадян.
Свириденко також наголосила на важливості рівних і гідних можливостей для розвитку культур і традицій усіх національних спільнот, які вважають Україну своїм домом. На завершення вона побажала добра і світла, справедливого та стійкого миру, зазначивши, що ханукальна свічка має стати символом спільної надії.