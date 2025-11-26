Без зупинок на кордоні: Україна запроваджує прикордонний і митний контроль у вагонах на маршрутах Київ—Перемишль та Київ—Хелм

Український уряд дозволив проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах поїздів. Це суттєво скоротить час перетину кордону й зменшить черги та зупинки на пунктах пропуску.

Україна переходить на новий формат перетину кордону для міжнародних залізничних рейсів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, уряд ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль прямо у вагонах — без тривалих зупинок на кордоні та зайвого стресу для пасажирів.

Такий режим уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку: прикордонники і митники розпочинають перевірки ще під час руху, на під’їзді до кордону. Тепер цю практику планують поширити і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Режим контролю «в русі» запровадять у поїздах:

• Київ — Перемишль

• Київ — Хелм

Щомісяця цими рейсами користуються понад 130 тисяч українців.

Перші поїзди з прискореним контролем почнуть курсувати вже у січні. Надалі формат поширюватимуть на інші рейси цих напрямків. Свириденко подякувала Мінрозвитку, «Укрзалізниці» та Державній прикордонній службі за координацію впровадження нового підходу.