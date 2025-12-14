Українські шпажистки виграли золото Кубка світу серед юніорок в Іспанії

Юніорська жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула золото Кубка світу на етапі в іспанському Бургосі, підтвердивши статус однієї з найсильніших команд світу.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України. Переможницями змагань стали чинні чемпіонки світу Валерія Білоус-Гріджак, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко.

Український квартет, посіяний під першим номером, упевнено пройшов турнірну дистанцію. В 1/8 фіналу українки перемогли команду Болгарії з рахунком 45:29, у чвертьфіналі — Гонконг (45:26), у півфіналі — Польщу (45:34), а у фінальному поєдинку здолали збірну США — 45:35. Срібні нагороди змагань виборола команда Іспанії.

У Міністерстві привітали спортсменок, їхніх особистих наставників, а також старшого тренера юніорської збірної України Максима Хвороста з перемогою на міжнародному турнірі.