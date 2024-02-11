Спорт

Харлан виграла золото на етапі Кубка світу з фехтування

11 Лютого 2024 10:12
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Харлан, фехтування
Блискучою перемогою українки Ольги Харлан завершилася індивідуальна першість на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі / Фото НОК України

Українка Ольга Харлан виграла золоту нагороду етапу Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі, столиці Перу.

Шостий номер світового рейтингу дозволив олімпійській чемпіонці стартувати одразу з основної сітки. Гарантувала Ользі нагороду перемога у чвертьфіналі над чинною чемпіонкою світу у складі команди Угорщини – Лізою Пустаї (15:11).

Проте Ольга не зупинилася на досягнутому і у півфіналі взяла гору над американкою Елізабет Тартаковськи (15:12).

Вирішальний бій, в якому Харлан протистояла Шугар Катінка Баттаї із Угорщини, став повторенням фіналу минулорічного етапу Кубка світу в Афінах. Але, на відміну від березня 2023 року, новий поєдинок завершився переконливою перемогою представниці України (15:6), пише Sport.ua.

Це золото стало її 14-ю нагородою найвищого гатунку і 31-ю медаллю загалом на змаганнях такого рівня.


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