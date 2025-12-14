Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, нафтобази в Урюпінську та об’єктів на ТОТ

На Закарпатті контрабандисти намагалися переправити сигарети до Угорщини, закидаючи їх на ходу у вагон потяга

Зеленський прибув до Німеччини для переговорів з американською делегацією

Про це повідомив Володимир Зеленський , зазначивши, що сторони зосередяться на напрацюванні надійних механізмів безпеки, які мають унеможливити повторення сценарію Будапештського меморандуму та повномасштабного вторгнення Росії. Президент підкреслив, що українська сторона розраховує на конструктивний діалог.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де сьогодні запланована зустріч з американською переговорною командою. Ключовою темою перемовин стануть гарантії безпеки для України.