Зеленський прибув до Німеччини для переговорів з американською делегацією

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де сьогодні запланована зустріч з американською переговорною командою. Ключовою темою перемовин стануть гарантії безпеки для України.
Про це повідомив Володимир Зеленський, зазначивши, що сторони зосередяться на напрацюванні надійних механізмів безпеки, які мають унеможливити повторення сценарію Будапештського меморандуму та повномасштабного вторгнення Росії. Президент підкреслив, що українська сторона розраховує на конструктивний діалог.