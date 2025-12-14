Україна вже пішла на компроміс щодо гарантій безпеки — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не отримував офіційної реакції Сполучених Штатів на останні пропозиції щодо мирного плану. Водночас він наголосив, що Україна готова до діалогу, який розпочинається найближчим часом у Берліні.

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський зазначив, що безпосередньої відповіді від США ще не було, хоча окремі сигнали він отримував через переговорну команду. За його словами, всі ці меседжі були прийняті, і українська сторона готова до подальших обговорень.

Президент також повідомив, що сьогодні у Берліні стартує так званий україно-американський день. У його межах заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також з окремими європейськими лідерами.

Напередодні Зеленський заявляв, що у Берліні мають відбутися зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами України, присвячені досягненню політичної домовленості щодо завершення війни Росії проти України.

Говорячи про позицію Москви, Зеленський зазначив, що Росія може піти на компроміс лише за умови системного тиску з боку США та їхніх партнерів. Він наголосив, що прямого діалогу між Києвом і Москвою немає, а сигнали та вимоги російської сторони українська сторона отримує через контакти з американською адміністрацією.

Президент також підкреслив, що Україна вже зробила кроки назустріч компромісу в питанні гарантій безпеки. Зокрема, йдеться про відмову від наполягання на негайному членстві в НАТО як єдиній формі безпекових гарантій.

За словами Зеленського, альтернативою стали двосторонні гарантії безпеки зі США за принципом статті 5 НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших держав. Він наголосив, що це є компромісом з боку України заради недопущення нової російської агресії.