В адміністрації Трампа заявили про готовність надати Україні гарантії за моделлю статті 5 НАТО

Радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у понеділок мають провести в Берліні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. Метою переговорів є спроба досягти домовленості щодо американського плану врегулювання війни в Україні, повідомили Axios два представники Білого дому.

За даними американської сторони, Вашингтон наполягає на тому, щоб Київ погодився на запропонований план, однак ключовою перешкодою залишаються територіальні поступки, яких очікують від України. У Білому домі вважають, що більшість інших питань уже близькі до узгодження, а нещодавні публічні заяви Зеленського можуть свідчити про можливий шлях уперед у питанні територій.

Один із представників адміністрації Трампа звернув увагу на слова Зеленського, який у четвер припустив можливість проведення референдуму щодо мирної угоди, яка передбачала б територіальні поступки. У Вашингтоні це розцінили як ознаку прогресу. Водночас Росія наполягає на контролі над усім Донбасом, попри те що близько 14% цього регіону залишаються під контролем України. Цю вимогу Москва висунула і в американському плані, де також пропонується створення демілітаризованої зони.

Реклама

Реклама

Водночас Зеленський у тих самих заявах висловив скепсис щодо американської ідеї створення «вільної економічної зони» на Донбасі та наголосив на потребі змін і додаткових роз’яснень з інших пунктів. Він також зазначив, що питання справедливості можливих компромісів має вирішувати український народ — на референдумі або виборах. Представник США визнав, що провести таке голосування за нинішніх умов було б надзвичайно складно, але додав, що європейські партнери під час п’ятничної зустрічі заявили про готовність підтримати Зеленського, якщо він запропонує референдум щодо територій.

За інформацією Білого дому, під час віртуальної зустрічі Віткофф і Кушнер обговорювали ідею демілітаризованої зони з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Франції та Великої Британії. Там же, за словами американського посадовця, було зафіксовано достатній прогрес, щоб переконати Трампа направити своїх радників до Європи.

Окремо повідомляється про суттєвий прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України. В адміністрації Трампа заявили про готовність надати Україні гарантії за моделлю статті 5 НАТО, які будуть схвалені Конгресом США та матимуть юридично обов’язковий характер. За словами американського посадовця, передбачено укладення трьох окремих угод — щодо миру, гарантій безпеки та післявоєнної відбудови.

Також тривають переговори щодо економічного пакета відновлення. У Білому домі наголошують, що нинішня пропозиція передбачає завершення війни зі збереженням суверенітету України над 80% її території, отримання найпотужніших гарантій безпеки в історії країни та масштабного пакета економічної підтримки.

Водночас кілька європейських лідерів радять Зеленському не поспішати з укладенням угоди, особливо якщо вона передбачає передачу територій, які Україна фактично не втратила на полі бою. Також залишається незрозумілим, чи готова Росія прийняти американські пропозиції. Сам Зеленський заявив у четвер, що США прагнуть досягти «повного розуміння» щодо плану до Різдва.