Сніг, ожеледиця та сильний вітер: Діденко попередила про різку зміну погоди на вихідних

У вихідні в Україні очікується зміна погодних умов із похолоданням, опадами та сильним вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у неділю, 14 грудня, на півночі, заході та в центральних областях України, місцями на Харківщині та Запоріжжі прогнозують мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. У більшості східних областей істотних опадів не очікується. На півдні країни пройде дощ, у Запорізькій області — з мокрим снігом.

Температура повітря в неділю коливатиметься від –3 до +3 градусів, у західних областях очікується +3…+6 градусів. Погіршення погодних умов супроводжуватиметься рвучким сильним північно-західним вітром.

У суботу, 13 грудня, за словами синоптикині, погоду в Україні визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається. Водночас на Лівобережжі очікується рвучкий, місцями сильний вітер. Уже в цей день у більшості областей відчутно похолоднішає: температура вдень становитиме від –2 до +2 градусів, у західних регіонах — +2…+5 градусів.

У Києві в суботу буде без опадів, можливі прояснення, вдень близько нуля. У неділю в столиці прогнозують мокрий сніг, налипання снігу та ожеледицю, температура повітря — 0…+2 градуси. Обидва дні залишатимуться вітряними.

Наталка Діденко також застерегла, що зміна погоди на вихідних може вплинути на метеочутливих людей через коливання атмосферного тиску, похолодання та слизькі дороги й тротуари.