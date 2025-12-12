Фото в “Резерв+” відображається не у всіх користувачів: у Міноборони пояснили причину

Фотографії в застосунку «Резерв+» наразі відображаються не у всіх користувачів. Про це повідомив керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України Артем Романюков в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, процес підтягування фотографій відбувається поступово, оскільки кількість користувачів застосунку становить близько 6 мільйонів. Це зроблено для того, щоб не перевантажувати систему. Тим, у кого фото ще не відобразилося, Романюков порадив оновити застосунок до останньої версії та зробити запит на оновлення військово-облікового документа безпосередньо в «Резерв+».

Водночас він зазначив, що фотографія в електронному вигляді може з’явитися лише у тих громадян, які мають біометричний закордонний паспорт, адже саме з нього система підтягує фото. Якщо такого паспорта немає і фотографія не відображається, документ залишається чинним.

За словами представника МОУ, «Резерв ID» без фотографії має таку ж юридичну силу, як і документ із фото. Однак під час перевірки для додаткової ідентифікації людину можуть попросити пред’явити інший документ, що посвідчує особу та містить фотографію.

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року уряд затвердив Резерв ID як головний документ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.