В Одесі заявили про напад ТЦК на військовослужбовця — звільненого з полону захисника Маріуполя

В Одесі стався черговий інцидент за участю співробітників ТЦК, які, за даними громадської організації “Захист Держави”, намагалися мобілізувати та побили військовослужбовця. Морпіх, захисник Маріуполя, нещодавно був звільнений з полону та проходив в Одесі реабілітацію.

Про це керівник ГО “Захист Держави” Олексій Земляний повідомив у Facebook.

За даними громадської організації, співробітники Пересипського районного ТЦК напали на військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька. Подія сталася 4 грудня на вулиці Семена Палія, де група з дев’яти осіб, які представилися працівниками ТЦК, зупинила бійця, який перебував у місті на реабілітації після звільнення з полону.

Попри пред’явлені документи, зокрема військовий квиток, медичні довідки та посвідчення учасника бойових дій, військовослужбовця силоміць посадили до службового автомобіля.

“Романа заштовхали до службового авто ТЦК. Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобілю. Чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час цього інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери”, — йдеться в повідомленні.

Нині Роман Покидько проходить медичне обстеження в лікарні. До Суворовського відділу поліції Одеси подано заяву, однак поки невідомо, чи внесено відомості до ЄРДР.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що вже призначено та триває службове розслідування.

“Наголошуємо, що реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі. Мета перевірки — об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини. Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини”, — йдеться в повідомленні.

У військкоматі зазначили, що у разі, якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом.