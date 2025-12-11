Рютте назвав країни НАТО наступною ціллю Росії після України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після України країни Альянсу можуть стати наступною ціллю Росії. Він закликав держави-члени негайно збільшити оборонні витрати та перейти до “воєнного менталітету”, наголосивши на терміновості загрози.

Про це Марк Рютте сказав під час пресконференції у Берліні 11 грудня.

Рютте підкреслив, що країни-члени НАТО мають збільшити видатки на оборону, аби запобігти війні. На думку генсека, занадто багато союзників по Альянсу не відчувають загрози з боку РФ.

“Ми — наступна ціль Росії. І ми вже в небезпеці. Коли я торік став генеральним секретарем НАТО, я попереджав, що те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками, що нам потрібно перейти до воєнного менталітету. Я боюся, що занадто багато хто тихо самовдоволений, занадто багато хто не відчуває терміновості й занадто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так, час діяти зараз”, — сказав генсек.

За словами Рютте, у збройних сил НАТО має бути все необхідне для безпеки, а в України — все для самозахисту. Також генсек назвав Китай рятівним кругом для РФ, адже Пекін хоче запобігти поразці свого союзника в Україні.

“Без підтримки Китаю Росія не змогла б продовжувати вести цю війну. Наприклад, близько 80% критично важливих електронних компонентів російських безпілотників та інших систем виготовлено в Китаї. Не забуваємо, що Росія також покладається на Північну Корею та Іран у своїй боротьбі проти свободи, надаючи боєприпаси та військову техніку”, — сказав Рютте.