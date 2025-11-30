Без США проти Росії: Європа перевіряє, чи здатна сама себе захистити

У Трансильванії пройшли масштабні навчання НАТО, які показали, як може виглядати оборона Європи, якщо США скоротять свою військову присутність. Маневри відбулися на тлі рішень Вашингтона зменшити контингент і поглиблення контактів США з Росією, пише Bloomberg.

Французькі підрозділи під командуванням НАТО відпрацьовували оборону у Карпатах без участі американських сил на передовій, тоді як Румунія та інші країни висловлювали занепокоєння тим, що союзникам знадобляться тижні, щоб дістатися лінії фронту. Через транспортні обмеження у разі атаки румунські сухопутні війська будуть змушені тримати оборону практично самостійно, йдеться в матеріалі.

Поруч із навчальним полігоном — Україна, де російські удари знищили інфраструктуру та міста, а війна вже виходить за кордони Європи у вигляді атак дронами, ракетами та диверсій, на які політики покладають відповідальність на Москву. Міністр закордонних справ Німеччини застеріг, що Росія може бути здатною атакувати країну НАТО у найближчі чотири роки.

Реклама

Реклама

США тим часом скорочують контингенти в Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині. У Бухаресті заявили, що розуміють рішення Вашингтона, однак приватно висловлюють невдоволення. Європейські чиновники за зачиненими дверима намагаються переконати США не виводити війська.

НАТО визнає, що у сфері «стратегічних спроможностей» — протиповітряної та протиракетної оборони, далекобійних ударів і розвідки — Європа все ще залежить від американців. Логістика також залишається критично слабким місцем: французькі командири поскаржилися, що під час перекидання техніки до Румунії втратили три дні через пунктові зупинки на кордонах.

Для посилення оборони Румунія використовує кошти ЄС із фонду SAFE — 150 млрд євро на підготовку блоку до 2030 року. Країна вже залучила 16 млрд євро та намагається розвивати власний оборонпром. Паралельно німецька Rheinmetall відкриває виробництва боєприпасів у Румунії та Болгарії, щоб закрити дефіцит снарядів у ЄС.

Румунія також веде переговори з іншими союзниками про можливу заміну американського контингенту. Президент Нікусор Дан найближчим часом вирушить до Франції для обговорення оборонної співпраці та потенційної військової присутності.

Попри спроби Вашингтона заспокоїти партнерів, у Європі зростає переконання, що американські гарантії більше не є гарантіями. Як заявив французький генерал Філіпп де Монтенон, стоячи на тлі французької техніки в Цинку: «Історія рухається в напрямку поступового відходу США з європейського континенту».