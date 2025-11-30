ГУР підірвало “кадировців” під Бердянськом, які торгували краденою соляркою

Під Бердянськом пролунали два вибухи, унаслідок яких підрозділ «ахмат» зазнав втрат. Це була спільна операція ГУР та українського Руху опору.

Про це повідомили в ГУР МО України.

За даними розвідки, 29 листопада на тимчасово окупованій території Бердянського району «кадировці» організували схему продажу краденого дизпалива, торгуючи соляркою в одній і тій самій точці на трасі.

Українські партизани замінували місце «торгівлі», і в момент, коли там зібралися окупанти, пролунали два підриви. Перший вибух спричинив паніку — ті, хто вижив, утекли. Згодом на порожнє місце прибув ще один ворожий пікап, після чого стався другий вибух.

У результаті уражено два автомобілі, якими пересувалися бійці підрозділу «ахмат». Кількість втрат серед особового складу уточнюється. ГУР наголосило, що за кожен скоєний росіянами воєнний злочин буде справедлива відплата.