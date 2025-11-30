Україна відбила черговий удар: збито більшість із 122 дронів, запущених Росією

У ніч на 30 листопада Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 122 ударними дронами. Повітряні сили повідомили про збиття або подавлення 104 безпілотників.

Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. За даними військових, уночі противник випустив дві балістичні ракети Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму та 122 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та інших моделей із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське в Криму. Близько 75 із них становили «шахеди».

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони. Станом на 09:00 ППО збила або подавила 104 ударні БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет і 18 безпілотників у 13 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

