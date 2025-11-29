Зеленський розраховує на ефективну роботу парламенту

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про наслідки нічного удару російських ракет і дронів та подальші дії України.

За його словами, атакою були знову націлені енергетичні об’єкти, і роботи на місцях тривають. Президент зазначив, що вдалося збити 19 ракет, серед них – балістичні, а також подавити майже 560 безпілотників, близько 300 з яких були «шахедами. Він підкреслив, що не все вдалося збити і посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом.

Зеленський наголосив, що жодна країна не змогла б самостійно витримувати такий обсяг атак, тому Україна постійно забезпечує себе ракетами для ППО та збільшує кількість систем різних типів. Він додав, що наступного тижня запланована робота з партнерами щодо покращення української протиповітряної оборони.

Президент повідомив, що українська делегація вже прямує до Сполучених Штатів, де буде продовжений діалог на основі пунктів, напрацьованих у Женеві. Він зазначив, що американська сторона демонструє конструктивність і найближчими днями можуть бути доопрацьовані кроки, які дозволять визначити, як завершити війну.

Протягом дня Зеленський провів наради з Кирилом Будановим, Денисом Шмигалем, Михайлом Федоровим та Павлом Палісою. Йшлося про питання внутрішньої стійкості та ті напрямки, які можуть посилити українську позицію на переговорах. Президент також поспілкувався зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та прем’єр-міністром Юлією Свириденко, підкресливши, що розраховує на ефективну роботу парламенту.

Зеленський заявив, що вже визначена кандидатура на посаду міністра юстиції, а також потрібне чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики. Він попросив парламентарів разом із прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур. Президент повідомив про підготовку нових санкційних рішень у координації з партнерами, щоб тиск на Росію відповідав потребі послаблення її здатності вести війну. За його словами, відповідні укази будуть оприлюднені завтра, а пропозиції санкцій передадуть у всі ключові партнерські юрисдикції.