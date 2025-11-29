Через туман у Покровську більшість росіян знищені у стрілецьких боях – 7-й корпус ДШВ

Підрозділи 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у Покровську, попри різке погіршення погодних умов. Про це повідомили у корпусі.

Щільний туман, що тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, суттєво ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Обмежена видимість ускладнює виявлення та знищення противника, створюючи додаткові ризики для оборонців.

Водночас російські війська намагаються використати погодні умови для нарощування сил, облаштування укриттів у міській забудові та підготовки до подальших наступальних дій. Туман дозволяє противнику непомітно заводити у місто більше особового складу.

Попри це, підрозділи корпусу не припиняють повітряну розвідку, коригування та ураження ворожих груп. За період 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 були поранені. За даними корпусу, більшість втрат противник зазнав у стрілецьких боях через обмежені можливості застосування дронів.